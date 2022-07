José Manuel Figueroa se le va con todo a Ana Bárbara

Sigue el pleito entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara

El hijo de Joan Sebastian se le va con todo a la cantante

Asegura que va a recuperar el tema musical Fruta prohibida, el cual dice es de su autoría ¿La disputa está por llegar a su fin? El cantautor José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, se le va con todo a la también cantante y compositora Ana Bárbara y asegura que va a recuperar el tema musical Fruta prohibida, el cual los tiene en pleito desde hace varios meses y que dice que es de su autoría. Cabe recordar que José Manuel subió unos videos a sus redes sociales donde insinuó que esta canción fue compuesta por él, aunque está registrada por Altagracia Ugalde Mota, mejor conocida como Ana Bárbara. En 2001, supuestamente se creó este tema mientras eran novios, pero Ana la registró como propia tres años después. ¿Qué le tiene preparado José Manuel Figueroa a Ana Bárbara? Captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, en México, José Manuel Figueroa se enteró por los medios de comunicación presentes que Ana Bárbara comentó que tomaría acciones legales por el tema Fruta prohibida. Se le preguntó al cantante sí ya había sido notificado. “Al contrario, yo estoy moviendo mis piezas, estoy con toda la intención de recuperar mis canciones… Yo siempre me he expresado bien de ella. Sí tú me sacas una entrevista donde me he expresado mal de ella, adelante”, expresó el hijo de Joan Sebastian, quien en todo momento guardó la calma a pesar de la insistencia de los reporteros.

El hijo de Joan Sebastian, ¿se arrepiente de haberle dedicado esta canción a Ana Bárbara? “Quien me conoce, y quien me ha conocido, y yo he tenido la fortuna de compartir un romance o he intentado enamorar yo a alguien, tiene muy claro, que a lo mejor estúpidamente, ignorantemente, ilusionado, compongo canciones, y antes de registrarlas, se las mando a la mujer que me está enamorando”, expresó José Manuel Figueroa, a quien ya se le nota algo molesto por este pleito con Ana Bárbara. El nacido en Chicado el 15 de mayo de 1975 dijo también que, en el caso de Fruta prohibida y otras canciones, son un ‘regalo del alma’, incluso a la actriz y exreina de belleza venezolana Alicia Machado llegó a escribirle varios temas musicales (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

José Manuel Figueroa evita caer en provocaciones En reciente entrevista, Ana Bárbara comentó que ‘qué triste que se cuelge de su fama gente que no tiene un éxito en la radio y que no tiene una trayectoria consolidada’, a lo que José Manuel Figueroa respondió: “Yo creo en el público, creo en mi trabajo, creo en mi talento, creo en lo que me enseñó mi padre y en lo que aprendí como productor y como músico”. “Y quiero subrayarlo, he aprendido a comer de esto porque no nada más aprendí hace 30 años que empezó mi carrera, no, desde que nací he cantado las canciones de mi padre y seguiré cantando porque desde que nací yo como de las canciones de mi padre y de la música de mi padre”, expresó José Manuel.

El origen del problema “Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”, dijo al programa Venga la Alegría en mayo pasado. En otra entrevista que dio para la revista TVyNovelas, José Manuel aseguró que él y Ana Bárbara tuvieron una relación muy linda y esperaba que fueran más cordiales tras el rompimiento, pero la situación por la canción se ha puesto más violenta entre ellos y ahora él quiere que el público conozca la verdadera historia: “Pensé que Ana Bárbara iba a recapacitar y a entender la situación”, dijo (Con información de Agencia El Universal).