Juan Vidal habla en exclusiva para Mundo Now

El dominicano rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos

¿Qué dijo de su ex novia Cynthia Klitbo?

Juan Vidal ‘secreto’ Cynthia Klitbo. El reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 2 de Telemundo cada día, tiene cosas más interesantes para los espectadores, quienes siguen a las celebridades minuto a minuto. Ahora, el décimo eliminado del show habla en exclusiva para Mundo Now y revela increíbles ‘secretos’ de algunos famosos.

El dominicano fue el famoso número 10 en abandonar la casa, causando mucha polémica antes de salir debido a que fue acusado de atacar a sus propios compañeros de cuarto y de acordar con otra persona para nominarlos. Ahora, Juan rompe el silencio tras su salida del programa de Telemundo.

Juan Vidal ‘secreto’ Cynthia Klitbo: ¿Has podido ver algo de la situación (críticas)?

Actualmente, Juan lleva solo unas cuantas horas de haber abandonado la casa y muchos afirman no saber nada sobre las críticas que reciben en las redes sociales: “No he visto nada todavía, porque no me han entregado mi celular, no me han entregado nada, no me he comunicado con nadie”.

“Obviamente, ya me tocó hacer programa, ya me enteré de ciertas cosas, ya vi imágenes mías ahí adentro, los buenos y malos momentos. Entonces estoy tranquilo, estoy asimilando toda la locura. Fíjate que esas cosas de las redes, no le voy a poner mucha atención, después de 10 semanas de estar ahí adentro y de todo lo que ha pasado, la cantidad de haters y de lovers y trato de no contaminarme tanto”.