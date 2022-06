Alguien más comentó: “Que poco valor se da como mujer, que tiene que salir así para poder llamar la atención y el novio o marido o marinovio cómo permite que su mujer se exhiba así wow no tienen ninguno de los dos recato!!!”, “eso haciendo creer que están enamorado no se le ve ese gran enamoramiento ahí no hay nada”. Para ver el video haz click aquí .

Directo a la yugular una persona le escribió lo siguiente: “Ya la gente está llegando a perder la vergüenza, pero bueno yo a él no lo culpo porque él por coger fama se deja poner esos BALONES en su cara y ella para sacar dinero y pagar las cirugías y tiene que hacer algo así de vulgar para llamar la atención porque lo de la cantada no le dio ahora esto a lo mejor”.

Chiquis Rivera cumpleaños bikini: FUE EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS

Otras personas comentaron: “Dios, con razón en la Biblia dice y se verán cosas… y yo digo hay padre santo que está sucediendo en el mundo”, “no sé porqué hace eso de mostrar su cuerpo si ya tiene su novio oh!!!! Porque quiere llamar la atención y la manera que lo hace para mi que quiere demostrar que es feliz y hace feliz al pobre novio si estuviera todo bien ellos no perderían el tiempo se me hacen personas de poco cerebro”.

“Que mal que tenga que lucir su redondo cuerpo para querer tener renting, no se valora como mujer siempre lo he dicho y seguiré diciendo… le falta mucho para parecerse a su señora madre…”, “lo que tiene que hacer para llamar la atención que vulgar”, “que clase de peste ella no sabe cómo llamar la atención! Pero con vulgaridades no creo llegue muy legos”.