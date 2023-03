En una conferencia de prensa, la cantante está promocionando que estará presente en el Lunario del Auditorio Nacional, y bastante contenta habló acerca de los nuevos proyectos en su carrera, sin embargo esto no fue lo único de lo que habló, si no que la comenzaron a cuestionar sobre sus gustos en general.

Chiquis confiesa abiertamente que es bisexual y que tuvo una novia

Chiquis se volvió tendencia recientemente luego de que la cantante revelara que es bisexual. De acuerdo con las declaraciones que ofreció en el podcast de la rapera ‘Snow Tha Product’, estuvo saliendo con una mujer alrededor de un año, puesto que era lo que necesitaba en aquel momento. “Voy a ser bien honesta contigo. Sí, he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año, como que ella estimulaba mi mente y eso es lo que necesitaba en ese tiempo”.

Sin embargo la cantante aseguró que Jenni no estaba de acuerdo con que tuviera una novia: “¿Sabes? Mi mamá no estuvo de acuerdo con eso. Ella tenía muchos amigos [de la comunidad] a su alrededor. Pero, mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella decía que no quería eso para su hija”, destacó Chiquis. (VER VIDEO DE CHIQUIS HABLANDO DE SHAKIRA).