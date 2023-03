“Voy a ser bien honesta contigo. Sí, he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año, como que ella estimulaba mi mente y eso es lo que necesitaba en ese tiempo”, reveló Chiquis en el pódcast de la famosa rapera, mientras disfrutó de unos tragos en compañía de su amiga. Dicha revelación, causó gran sorpresa entre sus fanáticos.

¡SALE DEL CLOSET! Chiquis Rivera rompió el silencio y salió del closet, en un reciente episodio del famoso pódcast de la rapera Snow Tha Product. Durante la emisión, la hija de la ‘Diva de la Banda’, no dudó en revelar que tuvo una relación con una mujer y reconoció que duraron un largo tiempo siendo novias. Además, destacó cuál fue la reacción de Jenni Rivera ante esa situación.

¿Jenni Rivera no la aceptó?

En el podcast, Janney destacó que su mamá no aceptó su bisexualidad cuando se enteró de que tenía novia. Durante la entrevista, Chiquis destacó que aunque Jenni Rivera tenía muchos amigos de la comunidad LGBTQ+, no aceptó que su hija saliera con una mujer, puesto que sus creencias religiosas no aceptaban dicha situación.

“¿Sabes? Mi mamá no estuvo de acuerdo con eso. Ella tenía muchos amigos [de la comunidad] a su alrededor. Pero, mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella decía que no quería eso para su hija”, destacó Chiquis.