Chiky, quien se caracteriza por tener un carácter inigualable, reveló al programa matutino cómo fue la primera vez que se rapó el cabello y porque: “Abajo de la peluca tengo el cabello super rapado, y la primera vez que yo me rapé la cabeza fue por una niña con cáncer que me pidió una peluca”, comenzó diciendo la conductora.

Chiky BomBom se despeluca: Le llueven comentarios positivos: “Se ve maravillosa”

Adamari procedió a preguntarle: “¿Por qué te pones peluca si te vez tan bien?”, a lo que Chiky no dudó en responderle: “Porque me encanta, las pelucas son como mis amigas, ustedes cuando se ponen extensiones y se las quitan se sienten desnudas?, Las pelucas son el poder, me siento poderosa dependiendo de la peluca que me ponga”, confesó.

En los comentarios, la gente expresó: “La amo”, “Amo como se ve sin peluca. Su rostro es maravilloso”, “Eres muy linda con peluca y sin pelucas , lo buenos es tu humildad y que no se te suba ser famoso a la cabeza, se te quiere mucho”, “¡Se ve divina sin peluca! ¡Qué poderosa!”, “Yo amo a esta negra hermosa”, “Esa mujer es bella y exótica sin peluca”. Aun así hubo quienes la compararon con Francisca, conductora de Despierta América, quien hace un mes atrás, hizo lo mismo que ella y se despelucó, mostrando su cabello natural: “Le copió a Francisca”, “Igual que Francisca”. Archivado como: Chiky BomBom se despeluca

