Para los actores resulta ‘habitual’ dar besos en la boca a compañeros sin mezclar sentimientos, pues a eso se dedican y las conductoras de ‘Hoy Día’ aseguraron que lo de Aylín Mujica y Arturo Carmona pudo ser una actuación, sin embargo, al pedirle a Daniel Arenas que mostrara cómo ‘se actúa’ un beso, no dudó en agarrar a Adamari López.

Desde hace unos años, Daniel Arenas tiene un romance con Daniella Álvarez, Miss Colombia en 2011 con quien empezó una relación en 2021 pero ya se conocían desde 2013 que comenzaron a platicar sin embargo ella siempre tenía novio, pero ¿será que ahora ya no andan y por eso el actor besó en la boca a Adamari López?

Como Adamari López estaba junto a él y era la actriz presente, el actor no perdió la oportunidad de agarrar su rostro con sus manos y acercar su boca a la de él mientras que la boricua muy seria y ‘resignada’ se dejó ‘querer’ por su nuevo compañero de conducción en el matutino de ‘Hoy Día’, situación que desató la euforia de Andrea Meza y Penélope Menchaca quienes estaban atónitas por el momento.

Y es que aprovechando que Daniel Arenas es actor y ha participado en varias telenovelas de Televisa, las conductoras de ‘Hoy Día’ le pidieron que explicara cómo se debe dar un beso de actuación y aseguró: “…Pues todo menos con lengua”, comentó desconcertado porque sus compañeras no le entendían hasta que tuvo que hacerlo ‘real’.

Adamari López ‘se dejó querer’ y el actor ¿le faltó el respeto a su novia Daniella Álvarez?

Ante el beso de Daniel Arenas a Adamari López, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y mucha gente consideró que fue una falta de respeto a su novia la Miss Colombia de 2011, Daniella Álvarez, por lo que opinaron: “Los dos son actores están súper acostumbrados dejen el show”, “Daniel es un caballero, el solo hecho que está al lado de Daniella por amor sin importarle que perdió una pierna para mi es un ser humano muy especial”, “Creo que Daniel por respeto a su novia tuvo que dárselo en las mejillas pero obvio necesitan rating”.

Y las críticas no paraban: “No es la primera vez, no se de qué se sorprenden …siempre que va un hombre hay que hacer ese show”, “Tanto que habla de Toni y lo mal que habló de su hija y los ejemplos el cuento de querer poner mal a los demás”, “Esta se quiere besar con todos, que se busque su novio”, “Ya debe comportarse aunque sea actuación, ni Toni hace esas muestras con su novia”, “Ojalá y Daniella Alvarez sea relajada para éste tipo de cosas”, “A Daniella su novia no le gusta esto”, se puede leer.