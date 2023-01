Filtran detalles boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Salma Hayek entre las invitadas confirmadas

Al ser preguntada sobre la boda de su amigo, la mexicana, de 56 años, confirmó su asistencia al evento. “Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie”, indicó la talentosa Salma Hayek.

“Mira, me quedó perfecta esta alfombra roja en Miami, justo a tiempo, entonces vamos a tener un muy buen fin de semana. A bailar salsa y ahí sí que se va a bailar salsa”, destacó confirmando así los rumores sobre el nuevo enlace del neoyorquino.