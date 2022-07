Beyoncé lanza nuevo álbum después de seis años.

Esto es todo lo que debes saber sobre su nuevo disco.

Aseguran que estará compuesto por otros tres álbumes más.

Nuevo álbum de Beyoncé. Miles de personas están en la espera del nuevo álbum y te contamos todo lo que tienes que saber al respecto, en primer lugar el pasado miércoles 20 de julio Beyoncé reveló los títulos de las 16 canciones que compondrán su nuevo disco, “Renaissance”, mismo que saldría a la venta este viernes 29 de julio para deleitar una vez más a sus fieles seguidores.

A través de la publicación de una breve historia en su perfil en la red social de Instagram, la artista ha dado a conocer el nombre y el orden de los temas que figurarán en su séptimo trabajo discográfico, sin facilitar más detalles al respecto, detalló la agencia de EFE.

De acuerdo a lo que la cantante estadounidense los títulos que conformarán el disco son: “I’m That Girl”, “Cozy”, “Alien Superstar”, “Cuff It”, “Energy”, “Break My Soul”, “Church Girl”, “Plastic Off the Sofa”, “Virgo’s Groove”, “Move”, “Heated”, “Thique”, “All Up in Your Mind”, “America Has a Problem”, “Pure/Honey” y “Summer Renaissance”.

Hace justo un mes, Beyoncé lanzó la bailable "Break My Soul", que sirvió como el primer adelanto de "Renaissance". Días antes, la intérprete de "Crazy in Love" había anunciado el lanzamiento de este disco de estudio en solitario, el primero en seis años, publicando su portada, en la que aparecía subida a un caballo de aspecto luminoso creado digitalmente, detalló EFE.