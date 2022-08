Cazzu desaire Ángela Aguilar: Despotrican en contra de la cantante argentina

Además de generar miles y miles de reacciones por parte de sus fans, los seguidores de la hija de Pepe Aguilar no perdieron la oportunidad de despotricar en contra de la rapera argentina. “Cortó a Ángela de la foto esta tipa”, “Qué mala educación que quitarás a Ángela, si ella participó con ustedes ahí… te viste muy mal haciendo eso Cazzu… lo que no fue en tu año no hace daño”…

“Quizás está celosa de Ángela“, “Ay que horror, corre Nodal no te quedes en este nido”. Pero eso no lo es todo, si no que también comentaron fans de Belinda, en donde aseguraron que Nodal cometió un grave error en dejar ir a su ex. “Ay Nodal, enserio que diste un paso enorme para atrás, la hermosa Belinda, ella sí es una dama elegante”. Aseguró un usuario. Archivado como: Cazzu desaire Ángela Aguilar