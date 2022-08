“Siempre tendremos detractores, siempre habrá alguien que no le guste nuestro comportamiento. Pero también habrán personas que te quieren y te apoyan porque para ellos eres único y auténtico. Lo importante es sentirte bien contigo mismo”, expresó la actriz venezolana.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la artista nacida el 27 de febrero de 1984 en Caracas, Venezuela , y madre de la pequeña Uguiella Urbina Navarro, ya que a unos días de su salida de este famoso programa está devastada y viviendo duros momentos por lo que hizo y dijo.

Tal vez para muchos el nombre de Daniella Navarro, antes del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, no era muy conocido, pero todo cambió cuando la actriz venezolana llamó la atención de propios y extraños por su comportamiento en este reality show de Telemundo , el cual está por llegar a su fin.

Una inesperada amistad

Lo que nadie se hubiera imaginado es que, dentro de La Casa de los Famosos, surgiera una amistad que parece continuará por mucho tiempo más entre la actriz venezolana Daniella Navarro y la conductora peruana Laura Bozzo, conocida por sus arranques, y que para muchos, era la favorita para llevarse el premio de 200 mil dólares.

“No sé qué vaya a pasar estar noche en la eliminación, pero contigo mi Lau he encontrado la complicidad dentro de la casa”, escribio Dany justo el día en que la ‘Señorita Laura’ quedara fuera de LCDLF: “Laura no es amiga de nadie”, “Te recuerdo que no ganaste nada, solo odio de todo el mundo”, “Te ves bien ardida tirándole a Zerboni y a Ivonne”, expresaron algunos usuarios.