Fue en plena transmisión del programa de ‘Despierta América’ que revelaron que la hija de Ben Affleck, Violet de 16 años, fue la única del resto de los hijos del actor en decidir no asistir a la boda y precisamente Carlos Calderón con la mejor cara se preparó en dar la noticia justo en medio de su proceso legal con Vanessa Lyon. Archivado como: Carlos Calderón separación Vanessa.

Durante este martes Vanessa Lyon dio a conocer que estaba casada cuando se comprometió con Carlos Calderón, aclarando que su disolución no fue rápida debido a la pandemia, mientras que el presentador del matutino de Univisión, en pleno programa puso su mejor cara para dar noticias sobre otros matrimonios, tal es el caso de JLo y Ben Affleck.

Un proceso de separación no es nada fácil, mucho menos cuando hay un hijo de por medio que aún depende de ambos padres, tal es el caso de Carlos Calderón. Desde que se dio a conocer sobre su ruptura, tanto el presentador de ‘Despierta América’ cómo Vanessa Lyon no han dejado de colocarse en medio de la polémica.

Carlos Calderón separación Vanessa. El pasado sábado 16 de julio Jennifer López contrajo nupcia s con Ben Affleck en una capilla de Las Vegas, realizando su gran sueño a lado de quien fue su pareja con anterioridad, dicha boda sigue dando de que hablar, recientemente se reveló que la hija del famoso actor no acudió a la boda por una razón y esto abrió pasó a que Carlitos Calderón abordara el tema justo en medio de su separación.

Carlos Calderón habla de problemas en otro matrimonio en medio de su separación con Vanessa Lyon

“¿Creen que todo el mundo quería ir a la boda de JLo y Ben Affleck verdad? Pues no, no todo es felicidad. Se descubrió que la hija mayor del actor, Violet, no asistió a la boda de su padre y todo por un tema de lealtad”, señaló Carlitos Calderón durante la transmisión del matutino de Univisión.

Luego de eso revelaron que la hija del famoso actor decidió quedarse en casa para hacerle compañía a la actriz Jennifer Garner, expareja de Ben Affleck. Compartieron que acorde a las declaraciones de una fuente cercana a la pareja la joven de 16 años tiene una relación muy fuerte y estrecha con su madre. Archivado como: Carlos Calderón separación Vanessa.