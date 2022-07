Andrés García revela la causa que le provocó la cirrosis.

El actor confiesa que consumió sustancias tóxicas en su juventud.

La esposa del galán de telenovelas revela los terribles días que pasó. Causa cirrosis Andrés García. Fue el pasado jueves 7 de julio fue cuando Andrés García mediante una entrevista aceptó que su salud iba de mal en peor, “”Me estaba muriendo, muriendo, muriendo. No hice caso, porque tampoco soy muy obediente. Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, ‘bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Es una cosa terrible”, detalló. Andrés García ha superado, entre otros males, la leucemia y el cáncer en la próstata, ahora está aprendiendo a vivir con la cirrosis, luego de que aceptara su enfermedad, comenzó a circular una entrevista que tuvo con el programa de ‘Ventaneando’ en donde reveló la causa que le produjo contraer su padecimiento. Andrés García y la terrible enfermedad que tiene El estado de salud del primer actor de 81 años ha estado en la mira del público luego de que se le viera hospitalizado y posteriormente el mismo Andrés García revelara que había sufrido una aparatosa caída que le provocó que su frente se abriera y así finalmente aceptar que padece de cirrosis. Recientemente un video muestra un fragmento en donde el actor tuvo una charla con el famoso programa de espectáculos de ‘Ventaneando’ en donde dio más detalles de su salud y terminó aceptando que sus adicciones provocaron que la cirrosis invadiera su cuerpo. Archivado como: Causa cirrosis Andrés García.

Andrés García revela la causa que le provocó la cirrosis En la entrevista el galán de telenovelas aceptó que sus excesos trajeron grandes consecuencias a su vida, “Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, si me eché fácil 30 años de todas las fiestas, las parrandas… La cirrosis fue muy sencilla me hice un análisis, le decía al médico ‘me sentía mal, débil'”, señaló Andrés García en la entrevista con Ventaneando. El actor de 81 años compartió el viacrucis que está pasando con su enfermedad, “Con la cirrosis lo primero que te da es debilidad y ya uno no cree en esas cosas, pues más vale que vayan creyendo, porque sí te da”, aseguró Andrés García, posteriormente compartieron el testimonio de su esposa Margarita. Archivado como: Causa cirrosis Andrés García.

El estado de salud del actor de 81 años se ve afectado “Yo sí sabía que era una enfermedad grande, después descubro que es incurable pero yo pensé Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así, yo sí estuve unos días muy triste y en shock, pero hay otras cosas peores que también le afectaron, habla de ello”, señaló Margarita ante las cámaras de ‘Ventaneando’. Cuando la esposa de Andrés García reveló que habían otros factores que provocaron que la cirrosis se hiciera presente en la vida del actor, al galán de telenovelas no le quedó más que aceptar que fue por excesos de sustancias tóxicas más a parte el consumo de alcohol que se le produjo la enfermedad. Archivado como: Causa cirrosis Andrés García.

Andrés García reconoce que consumió sustancias tóxicas desde su juventud “De todo y sin medida, sustancias, sustanciotas y sustancitas”, luego de eso se le preguntó sí llegó a combinar el alcohol con alguna de ellas por lo que respondió que sí, “El tequila, el perico… No solo tomaba tequila, tomaba whisky, vodka en una sola sentada, eran excesos”, expresó Andrés García durante la charla con un corresponsal del programa de espectáculos de Tv Azteca. “Entre los 20 y 25 años fue que me la dieron a probar (la cocaína) y me gustó, esto no es para que lo hagan porque a la larga te hecha a perder el hígado… Ya hace un rato que la dejé. La disfruté muchos años pero no es para que lo anden haciendo ustedes porque a la larga te da cirrosis”, apuntó al final de la entrevista el galán de telenovelas acerca de su enfermedad. Archivado como: Causa cirrosis Andrés García. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.