Aseguran que un vestido fue creado para una de las películas de Jennifer López

Debido a la decisión precipitada de acudir de un momento a otro a una de las capillas más famosas de Las Vegas, Jennifer López optó por reutilizar uno de sus vestidos que usó para una de las películas que protagonizó para uno de los dos increíbles looks que lució en su boda durante este fin de semana.

“Lo tengo desde hace muchos años, y he estado reservándolo, y reservándolo, y ahora me lo voy a poner para mi boda”, reveló la querida actriz mediante su sitio de Newsletter On The JLo. El portal de Daily Mail reveló que los precios de los vestidos diseñados por Zuhair están alrededor de los $8,000 dólares. Archivado como: Vestido de novia JLo.