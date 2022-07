Hace poco Mijares compartió un momento íntimo que pasó con la también actriz durante su noche de bodas en 1997 dejando al descubierto lo que ocurrió con Lucero, ante esto luego de que medios de comunicación lograron captarla no dudaron en preguntarle que fue lo que realmente pasó durante su luna de miel.

Los cantantes son una de las parejas más queridas por los televidentes, incluso ahora, que ya no están juntos formalmente, pues a pesar de todo continúan guardando una amistad muy especial misma que ha relucido en el escenario durante la gira que ambos compartieron.

Lucero noche de bodas. Nadie se entera de lo que pasa después de la boda, durante la luna de miel y mucho menos en el caso de los famosos ; sin embargo, a más de 20 años de haberse casado Lucero, exesposa de Manuel Mijares, decidió revelar cómo fue que pasaron su primer noche juntos y que no necesariamente fue romántica.

Lucero comparte lo que ocurrió en su noche de bodas con Mijares

Todo esto surgió después de que el mismo Mijares revelara momentos de su noche de bodas en donde ventiló a Lucero, razón por la que los diversos medios de comunicación que la arribaron mientras ella se encontraba en el aeropuerto no dudaron en cuestionarle que tenía que decir la cantante al respecto, dicho video fue compartido por la cuenta de Edén Dorantes en la plataforma de YouTube.

“Es que le dije ‘vente a ver las estrellas’. Salí a la terraza, y me acuerdo, vagamente, que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo ya las estoy viendo, y yo (le respondí) ¿cómo?! Si de allá adentro no se ven”. Aunque muchos pudieran creer que Mijares se refería a su flamante esposa, la realidad fue otra y él le respondió algo completamente inesperado. Archivado como: Lucero noche de bodas.