¿Les gustó o no el resultado del nuevo cuerpo de Kenia Ontiveros? Las opiniones de la gente fueron diversas: “Igual que el de todas las que se operan son iguales, parecidos o similares”, “Le faltaron las piernas”, “Por qué? Si cuando andaba haciendo ejercicio se veía muy bonita , es muy bella , no necesitaba”, “Tan grandota y con pañal!!!”, comenzaron algunas críticas.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram de ‘la Lengua Te Ve’ se pueden ver capturas de la esposa de Larry Hernández de espaldas en el evento al que acudió a mostrar su ‘nuevo cuerpo’ y es notable que su trasero luce mucho más redondo e inflado por lo que los comentarios de las personas no se hicieron esperar.

¿Acusan a la esposa de Larry Hernández de traer pañal?

Ante el tamaño de su trasero, los comentarios para la esposa de Larry Hernández no se han hecho esperar: “Se desgració”, “Igual que al su mamá y Larry tanto que se burlaba de su suegra”, “Creo que no lo necesitaba, estaba mejor”, “Mientras que no se reviente”, “Se ve igual que todas las que se están haciendo ese tipo de cirugías estéticas. Todas iguales. Tienen el mismo patrón”.

Pareciera que las burlas para Kenia Ontiveros no acababan: “Se notan los implantes desde un avión”, “Parecen papas”, “Muy chuecas”, “Bien artificial”, “Por la faja supongo lucen muy obvios, redondos, quizás después de su recuperación se caen más naturales y de buen tamaño para sus piernitas”, “Parece que tiene un pañal desechable”, “Pensé que tenía pañal!!”, “Presuman cuando tengan este cuerpo a base de ejercicio”, sentenciaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CÓMO SE VE ACTUALMENTE EL CUERPO DE KENIA ONTIVEROS.