Así fue la reacción de Águeda López, misma que causó revuelo en redes

“Ahora estos jeans no me hacen cu…, estos no son los que… ¿Me estás grabando?”, se le escucha decir al inicio de la grabación mientras voltea a la cámara con una mirada de lo más seria. “No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya. Que yo haya traído estos jeans y no los que tenía que traer, es culpa tuya”, sigue argumentando Águeda López.

Posteriormente se le escucha hablar al cantante, "¿Qué pasó con esos jeans?" preguntó Luis Fonsi, por lo que su esposa respondió que no le queda bien, de inmediato el cantante le pregunta el porqué por lo que Águeda le dijo, "Dejame ya de grabar que me tengo que vestir, no es el look, no me van a hacer nalga, no me van a hacer cu…", finaliza la grabación.