Superó al arquero Vanja Milinkovic-Savic a los 64 minutos y habilitó al delantero Eric Maxim Choupo-Moting dos minutos después. El emocionante empate fue el primer encuentro del Mundial de Qatar en el que ambos equipos desperdiciaron su ventaja en el marcador. Pero el resultado no les conviene.

Vincent Aboubakar, que comenzó como suplente, revolucionó el partido para Camerún. Anotó un gol y creó otro para la remontada de los Leones Africanos el lunes, que empataron 3-3 con Serbia en el Grupo H del Mundial, según reporta Agencia The Associated Press.

Este lunes comenzó el esperado duelo deportivo en búsqueda de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Camerún vs Serbia: Aboubakar salva el empate para Camerún ante Serbia. Te contamos los detalles de la lucha deportiva que dejó un empate como resultado.

El seleccionador camerunés Rigobert Song prescindió del arquero titular Andre Onana para el encuentro. El motivo de su ausencia no estuvo claro de inmediato, pero los rumores apuntaban a motivos disciplinarios. Onana, que juega en el Inter de Milán y ha disputado 34 partidos como internacional, respondió publicando la alineación titular en Instagram.

Las dos selecciones cayeron en su estreno

Las dos selecciones cayeron en su estreno en Qatar, Serbia por 2-0 frente a Brasil y Camerún por 1-0 con Suiza. El portal AS destaca que el final del partido fue una locura de ida y vuelta, ocasiones y juego ofensivo sin centro del campo.

Sin embargo, resistieron ambas selecciones en un combate de golpes que terminó en tablas y deja a ambas selecciones en una situación difícil, pues se lo jugarán todo en la última jornada por un pase a Octavos de final del Mundial.

