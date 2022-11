Un exalumno armado con una pistola semiautomática y un revólver que mató a tres personas e hirió a 13 en dos escuelas de Brasil, tenía una esvástica clavada en su chaleco y había estado planeando los ataques durante dos años, dijo la policía y citó la agencia The Associated Press. Las autoridades siguen investigando los hechos ocurridos.

En el video que salió a la luz, se observa los movimientos que hizo el sujeto armado antes de disparar contra las personas que se encontraban en el interior de las escuelas. En el primer clip, se observa al joven correr armado por las instalaciones mientras busca la manera en como ingresar por uno de los salones; no oculta las armas y se mantiene con el rostro cubierto.

El tiroteo tuvo lugar el viernes en una escuela pública con estudiantes de primaria y secundaria y una escuela privada, ambas ubicadas en la misma calle en el pequeño pueblo de Aracruz en el estado de Espirito Santo, en el sureste de Brasil, reveló la agencia The Associated Press. En las imágenes que se dieron a conocer en redes sociales, se observa como el exestudiante ingresó con un traje estilo militar.

Registran tiroteos escuelas Brasil: ¿Cuántas víctimas se registraron?

De acuerdo con The Associated Press, se indicó que dos profesores y un estudiante fueron asesinados tras el furioso ataque del exalumno en la escuela donde asistía. Por el momento, los detalles que motivaron al joven, de 16 años de edad, a ingresar al colegio no se han dado a conocer y la policía continúa investigando lo que pasó. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Aproximadamente cuatro horas después, el tirador, identificado como un joven de 16 años que estudiaba en la escuela pública, fue arrestado por la policía, dijo el gobernador de Espirito Santo, Renato Casagrande, citó AP y retomó ABC. La investigación de los sucesos sigue a pie y no se ha determinado los cargos en contra del adolescente. Archivado como: Registran tiroteos escuelas Brasil