La policía del condado de Pinellas, confirmó que un hombre se encuentra bajo disposición de las autoridades después de que atacó a una mujer que le ofreció posada durante la fecha festiva de Thanksgiving. De acuerdo con el portal de noticias New York Post, se confirmó que el sujeto fue hallado por las autoridades alrededor de 150 millas de la escena y acusado de intento de asesinato.

¡LA ATACÓ SIN PIEDAD! Un hombre de Florida, está siendo acusado de clavar un hacha en la cabeza de una mujer en pleno Thanksgiving, que le ocasionó heridas potencialmente mortales. De acuerdo con los reportes de la policía del condado de Pinellas, el sujeto se encuentra bajo custodia y no se conoce si los delitos podrían aumentar.

“El martes 22 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 10:36 a.m. , los agentes respondieron a 4000 Street North, Lote 230 en St. Petersburg en referencia a un intento de asesinato. Según los detectives, los agentes localizaron a una mujer, de 56 años, con un hacha que sobresalía de su cabeza y fue transportada a un hospital local con heridas potencialmente mortales”, detalló la policía de Pinellas.

Hombre ataca Thanksgiving Florida: ¿Qué pasó con la víctima?

La mujer que recibió el hacha por parte de Doughtery, fue identificada como Lisa Ann Rogers, de 56 años de edad. Se conoce que al momento de ser transportada por las autoridades a un hospital local, estaba viva y donde fue tratada por lesiones potencialmente mortales, señaló el New York Post. En recientes declaraciones de Donna Voye, hermana de Lisa, anunció su sentir al respecto.

“Ella te daba todo lo que quieras. Incluso permitió que Michael Doughtery, se quedara con ella y su esposo después de que perdió su trabajo. No lo entendemos. No podemos entenderlo porque ella no le haría daño a nadie. Ninguna familia debería recibir una llamada como la que recibimos diciéndonos que su familiar fue atacado brutalmente como lo fue nuestra hermana pequeña”, señaló Donna y citó NYP. Archivado como: Hombre ataca Thanksgiving Florida