Tras media hora de juego, tal parece que las fuerzas se han equilibrado en este partido, uno de los más esperados desde que se dio a conocer el calendario para este mundial que ha estado lleno de sorpresas . Un par de minutos después, Ferrán Torres falló una oportunidad clara de gol, aunque para su ‘buena suerte’, estaba en fuera de lugar. Al minuto 40′, el VAR le anuló un gol al equipo alemán por fuera de lugar, según reportó AS (Archivado como: España vs Alemania)

España vs Alemania: La Selección Española, que se coronó en el Mundial de Sudáfrica 2010, no esperó mucho para inquietar a Manuel Neuer, que hizo una gran atajada al minuto 6 al disparo de Dani Olmo desde afuera del área. En el minuto 10, Serge Gnabry quiso adelantar al cuadro teutón, pero lo atraparon en fuera de lugar. Tras un pequeño ‘respiro’, Jordi Alba mandó su disparo a un costado de la portería rival al minuto 21.

España vs Alemania: Tras diez minutos ‘trabados’, un error del portero Unai Simón estuvo a punto de costarle un gol en contra a disparo de Joshua Kimmich. El propio guardameta hizo una espectacular atajada. Disparo de Dani Olmo salió en dirección al portero teutón, quien no tuvo problema alguno. A punto de llegar a los 60 minutos de juego, los germanos tienen a tres jugadores amonestados por solo uno de los españoles.

España vs Alemania: Los once elegidos por Luis Enrique, director técnico de la Furia Roja, para este partido fueron Unai Simón en la portería; Carvajal, Rodri, Aymeric Laporte y Jordi Alba en la defensa; en el medio campo, Pedri, Gavi y Sergio Busquets y en el ataque, Dani Olmo, Ferran Torres y Marco Asensio, de acuerdo con información de Fox Sports.

Hansi Flick, entrenador alemán, se decía optimista antes de este partido

España vs Alemania: “Somos optimistas”, dijo el seleccionador alemán, Hansi Flick, ayer sábado: “Tenemos que ser valientes y creer en nuestra calidad. Queremos ser fieles a nuestro estilo de juego porque tenemos calidad”. España, por su parte, trataría de asegurar su boleto a octavos y reforzar su estatus de candidata al título tras su impresionante golpeada por 7-0 a Costa Rica a mitad de semana, de acuerdo con información de The Associated Press.

“Es una gran prueba para nosotros”, apuntó Luis Enrique: “En un evento tan importante como este, contra una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial, en una situación complicada para ellos, queremos demostrar que no vamos a jugar diferente, que vamos a intentar dominar todo el partido. Si nos da, fantástico. Si no, a felicitar al rival” (Con información de AS, Fox sports y The Associated Press) Archivado como: España vs Alemania