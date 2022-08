Adamari López hizo una impactante declaración

¿Tiene mucho que contar sobre Toni Costa y su matrimonio con él?

La conductora de Hoy Día dejó entrever que existe algo turbio detrás de su separación Las cosas entre Adamari López y Toni Costa no terminaron bien como pareja y eso ya está más que claro a raíz de la separación, porque mientras él ya vive su vida en pareja con Evelyn Beltrán, la boricua aún continúa lanzando indirectas muy directas para el bailarín pese a que acordaron tener una buena comunicación por su hija Alaïa. Sin embargo, eso no quiere decir que la conductora de ‘Hoy Día’ no pueda referirse a su ex pareja y dejar entrever que existen muchas cosas que Adamari López pudiera revelar sobre las causas del divorcio con Toni Costa, pues en un reciente video en su cuenta de Facebook la famosa se sinceró con sus seguidores sobre las cosas que tiene que ‘callar’. Adamari López se sinceró con sus seguidores Visiblemente tranquila, en un video compartido a sus seguidores por medio de Facebook, Adamari López quiso agradecer primero a sus fanáticos sobre la manera en que la han apoyado en estos últimos meses: “Yo pienso que los seres humanos estamos en constante cambio y lo que pensaba antes no es necesariamente lo que pienso ahora y muchos de ustedes, viendo los comentarios, hablaban de como había salido adelante y de cómo he tenido tranquilidad y fortaleza para enfocarme en lo que es importante”, comenzó diciendo. La conductora de Hoy Día continuó: “…En mi hija, en mi, en poder alcanzar esas metas que he querido dentro de todas las cosas que me han puesto en el camino. Y creo que es importante hacer una reflexión de cosas que han pasado, cómo superarlas, cómo vivirlas, cómo enfrentarlas, creo que papá Dios ha sido una guía muy importante, la educación que he recibido de mi familia…”, comentó.

¿Por qué calla las cosas que vivió con Toni Costa? La conductora de Hoy Día habló respecto a las cosas que tiene que ‘callar’ para no perjudicar a su hija Alaïa… ¿tendrá que ver eso con la ruptura de su casi matrimonio con Toni Costa? Pues Adamari López aseguró que ha recurrido a psicólogos y terapeutas para salir adelante y madurar con lo que ha pasado en su vida: “Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar y quiero compartirles, se los digo claro que todo lo que callo o todo lo que no digo, es sobretodo por el bienestar de mi hija, yo pienso que todo un momento y la niña tendrá cuando sea más grande una respuesta sincera a cosas que han pasado a esos acontecimientos…”, explicó Adamari López.

¿Le dolerá a su hija Alaïa conocer ‘la verdad’ hablada por su mamá Adamari López? Aparentemente, las cosas entre la relación actual de Toni Costa y Adamari López es lo más cordial por el bienestar de Alaïa, pero la boricua dejó entrever que sí pasaron cosas que podrían lastimar a su pequeña, de las cuáles ahora no hablará hasta que la niña esté lista o bien, la cuestione sobre la separación de sus papás. “Ella tiene que tener la prioridad de saber primero ella por mi o enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir o pueda leer, porque ya sabe leer o pueda saber de otra persona, por eso muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de ciertas cosas que crean que han pasado de cierta manera y yo tengo una visión diferente u otro punto de vista… he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija”, aseguró Adamari López.

¿Toni Costa se encargó de ‘echar a perder’ su imagen? Antes de acabar su video, Adamari López pidió prudencia a sus seguidores (aunque se sintió más como indirecta a Toni Costa, quien se pronunció en muchas ocasiones dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’ sobre su separación), y pensaran bien antes de hablar algo porque pudieran herir a sus hijos además de priorizar por ellos su amor y la salud mental. A dicho video la gente reaccionó: “Cuando escuché a Toni en la CDLF2 en 24/7 contar en cadena internacional que el amor se había acabado por su parte porque la niña dormía con ustedes, sentí una gran decepción porque no estuvo bien que por mantenerse y no fuera eliminado hiciera esa historia, cuando se llenaba la boca en decir que estaba allí por su hija. Te admiro Ada”, “Ada sabes que te queremos, no importa lo que diga. Tu analiza y toma el mejor camino que tú crea que sea tu felicidad y la de tu hija nosotros estaremos aquí para apoyarte en lo que tú decidas….”, “Así es , su hija tendrá una edad en la que conocerá la verdad y decidirá algunas cosas”, “Muy inteligente, solamente ella sabe qué pasó bendiciones eres una guerrera”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ CONFESANDO POR QUÉ CALLA.