Al respecto de su vida amorosa se sabe muy poco y sobre ese tema hay todo un misterio de parte de sus seguidores, ya que la abogada y presentadora latina es muy reservada en cuanto a su vida sentimental. Según Infobae , una de sus más recientes parejas fue Marlene Key, con quien no terminó del todo bien.

A través de redes sociales ha surgido la duda de conocer más allá de la vida profesional de la popular y querida conductora y abogada del programa de Telemundo , Caso Cerrado. Respecto a la pregunta: ¿Porqué la Dra. Polo no está casada?, te damos respuesta.

Se dice que supuestamente fue en 2016 cuando un conflicto legal comenzó entre la pareja con los testimonios del periodista Erich Concepción y un ex productor de su programa, José Antonio Orta, que hablaron en el programa El Arañazo Online del canal Somos Miami TV y se refirieron a la relación personal que unía a Ana María Polo con Marlene, quien también trabajó con ella como productora de su ciclo.

Sobre su supuesta relación con Marlene se tienen pocos detalles, sin embargo los términos en que llegó a su fin su supuesta relación podría ser la respuesta a que la Dra. Polo no está en búsqueda de formalizar una relación o tener un matrimonio.

¿La Dra. Polo le huye al matrimonio?

Según Infobae la decisión de Ana María Polo de supuestamente cederle el nombre del programa que ella conducía y de compartir una cuenta bancaria tiene un motivo: en 2003 le detectaron un cáncer de mama y, ante el miedo de no sobrevivir, decidió garantizarle un bienestar económico a su pareja sin necesidad de casarse.

Meses más tarde Ana María Polo se sometió a una mastectomía y se recuperó por completo, pero no le pidió a su pareja que le devolviera lo cedido ya que tenían un excelente vínculo laboral y personal. Sin embargo, la situación cambió rotundamente un tiempo después. “Creo que todo fue culpa de Ana María. Ella no trataba bien a Marlene cuando estaban trabajando, y a pesar de que ella lo aguantó 25 años, un día se cansó”, dijo Orta según Infobae. Dando respuesta a la pregunta de: ¿Porqué la Dra. Polo no está casada?, pues posiblemente la respuesta sea que la abogada y presentadora evite volverse a involucrar con problemas de este tipo.

Da click aquí para ver las revelaciones: https://www.youtube.com/watch?v=tMbU8eGX2jw