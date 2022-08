Aparecen Jacky Bracamontes y Adamari López ¡bailando juntas! (VIDEO)

Intensos momentos se vivieron en Hoy Día hace dos días en donde apareció el actor chileno en el programa y Adamari fue la que lo recibió de esta forma. “Este papacito, bombón, chulería con todo y corona, Christian de la Fuente”, comentó Adamari López recibiendo al conductor invitado mientras le cedía su corona del carnaval de Carolina del Norte, pero el galán no se quiso quedar atrás y le regresó los piropos halagadores a la ex de Toni Costa quien escuchó bastante atenta:

“Gracias por prestarme la corona… Me la prestó, ella es una reina generosa, ella comparte su corona y su reinado”, dijo Christian de la Fuente ante lo expresado por Adamari López, pero la gente no vió con buenos ojos el hecho de que la ex de Toni Costa se mostrara demasiado ‘entusiasta’ con el actor. Archivado como: Jacky Bracamontes y Adamari López