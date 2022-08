En un mundo en el que ahora la belleza estética es más que aceptada Chiquis Rivera siempre se ha caracterizado por seguir el legado de su mamá Jenni y empoderar a las mujeres para que estén orgullosas de sus curvas y presuman lo que tienen, por lo que ella pone el ejemplo y de manera bastante particular.

Un aspecto físico que se le ha criticado mucho a Chiquis Rivera son sus labios y es que de unos meses para acá, la cantante no sólo ha hecho eco de su figura y los tratamientos que se realiza en el cuerpo, sino también de cómo de repente apareció con su boca visiblemente más abultada y prominente, lo que para nadie pasó desapercibido.

La ‘abeja reina’ aparece más hinchada que nunca y sus fans se alarman

Como si le hubiera picado algo y eso había provocado que se le hincharan los labios, Chiquis Rivera contó en una historia de Instagram a bordo de un coche, que se hizo un tratamiento para los labios pero por no seguir las indicaciones al pie de la letra de su médico, terminó con una deformidad que era bastante notoria.

“Me hice un liplush (sic*) que es como que básicamente te tatúan mis labios para que se vean más estéticamente más rojitos y nombre, yo creo que porque tomé mucho el domingo… no me había dicho la muchacha que no podía tomar y ahorita traigo la boca así de grande, masiva….”, comentó enseñando sus labios muy hinchados.