La reina de belleza que se casó con Caro Quintero

La ex reina de belleza reveló a la periodista que se conocieron gracias a la conductora de un programa de música grupera que llevaba bandas musicales a las cárceles de hombres y de mujeres. “Ella fue quien nos dijo ‘véanse, si están solos los dos, ¿por qué no hablan?’ En ese entonces yo era reina de belleza de ahí de la cárcel y entonces fue él quien me vio… le preguntó por mi a esta chica que era conductora de televisión, ella nos presentó y fue así como empezó a crecer esta relación, este sentimiento.” reveló Espinoza a Hernández.

Decidieron formalizar su relación

“Yo salgo de prisión y voy a visitarlo. Ahí decidimos tener un hijo, que después nace fruto de nuestro amor. Teníamos planes de formar una familia. Con planes de que cuando el cumpliera su tiempo en la cárcel, estar juntos y poder ver crecer a nuestro hijo”, dijo Aguilar a la escritora de “Emma y las otras señoras del narco” sobre la primeras veces que se pudo reunir cara a cara con el narcotraficante.

La ex reina de belleza confesó que lo que la movió a iniciar esa relación personal con el “Narco de narcos” fue, en primer lugar, que ambos se encontraban solos. “Empiezo hablar con él y me doy cuenta que es un gran ser humano, que no es ese monstruo que pintan en los medios de comunicación, no es un perro rabioso. Es una persona común con sentimientos”. reiteró para Anabel.