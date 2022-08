¿Quién es Gabbie Hanna? ¿Qué fue después de Vine? (FOTOS)

Gabbie Hanna pasó de ser conocida por The Gabbie Show a tener toda una lista extra de logros. La chica del internet ahorita tiene 31 años, y se alejó un poco de las plataformas digitales, luego del cierre de Vine, muchos artistas de la web corrieron a otra red social, pero Hanna se enfocó en otros proyectos.

Por medio del portal The Sun, el medio estadounidense se encargó de recordar a esta personalidad del internet que hoy en día, ya no tiene el mismo reconocimiento que antes solía tener. Junto a Gabbie Hanna, enlistan en la lista Lele Pons entre muchos otros.

¿Quién es Gabbie Hanna?

Gabrielle Jeannette Hanna es una personalidad estadounidense de Internet, comediante, autora, actriz y cantautora dos veces ganadora del New York Times Best Selling. Nació el 7 de febrero de 1991 y es de New Castle, Pennsylvania, Se graduó de la Universidad de Pittsburgh y comenzó a subir videos a Vine a fines del 2013.

De acuerdo con informes de The Sun, rápidamente acumuló cinco millones de seguidores y abrió una cuenta de YouTube con el nombre The Gabbie Show al año siguiente. En agosto del 2022, tenía millones de seguidores en las dos plataformas, donde aún publica regularmente. Gabbie lanzó su sencillo debut Out Loud en 2017 y ha lanzado más música, incluido un álbum debut llamado Trauma Queen en julio de 2022.