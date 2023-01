“Me es imposible contener el llanto”

Ante la gran cantidad de mensajes de aliento que recibió luego de que compartiera que su hijo estaba hospitalizado a consecuencia de la diabetes que padece, el actor y comediante mexicano Benito Castro usó de nueva cuenta sus redes sociales para escribir un conmovedor mensaje de agradecimiento en el que reveló más detalles de la situación por la que está pasando.

“Escribo este comunicado ante la imposibilidad de agradecer y contestarle a cada uno de manera personal, primero, porque no me daría tiempo y segundo, porque me es imposible contener el llanto, ya que cada una me estremece las fibras más sensibles de mi ser, y como soy un hombre sensible en extremo, las lágrimas me brotan de manera incontenible, pues ha sido un día muy intenso, ya que llevo varios días conteniendo mi tristeza, nublado por la incertidumbre y desesperación, hasta que ayer caí en cuenta que teniendo tantos afectos, era una tontería de mi parte no recurrir a su abrazo, comprensión y cariño que ha sido un paliativo a mi pena y preocupación”.