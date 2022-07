¡Belinda se besa con dos mujeres al mismo tiempo en el escenario!

La cantante mexicana sorprendió a todos al hacer tremendo show en el escenario

Belinda levantó cientos de críticas por su acción

La mexicana celebró el orgullo gay en España

Belinda se besa con dos mujeres. ¡Vaya escándalo en el que se le ha visto envuelta a la ex de Christian Nodal! Luego de haber estado semanas en boca de toda la gente, y después de que se ‘calmaran las aguas’ un tiempo, la intérprete de ‘En la Oscuridad’ volvió a entrar en nueva polémica luego de haber hecho lo inimaginable en el escenario.

Y es que Belinda no desaprovechó la oportunidad de darse un tremendo beso de 3 cuando estaba dando su interpretación. Pero eso no lo es todo, pues la ex novia de Christian Nodal se besó con dos mujeres, y es que mucha gente ha estado criticándola duramente, pues le dijeron que quería ‘llamar la atención’.

Belinda celebra el orgullo gay

Con una colorida cabellera y un vestuario entallado que remarcaba sus curvas, fue como Belinda apareció en Madrid, en la Plaza de Pedro Zerolo como parte de la presentación de la marcha gay, ahí, la cantante pop mostró su faceta más sensual y atrevida al besar en la boca a dos mujeres.

El Universal informó que se trata de la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina, ambas aparecieron con la cantante mexicana sobre el escenario y sorprendieron al público cuando se acercaron entre ellas y al puro estilo de Madonna, cuando besó a Britney Spears y a Christina Aguilera, fue como Belinda lo hizo con las dos mujeres españolas. En los comentarios de Despierta América, la gente la comenzó a criticar duramente, “Lo que tiene que hacer para dar de qué hablar”, “Quedó mal después de Nodal”, “Ridícula”, “Pobre, es la única manera que tiene para llamar la atención, como ya se le acabó su minuto de fama…”, expresaron algunos usuarios. Archivado como: Belinda se besa con dos mujeres