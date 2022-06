Belinda estuvo a punto de desmayarse en plena presentación

Belinda tuvo un golpe de calor el día de ayer en Monterrey

La cantante se negó a bajar del escenario y continuar con el show

Le dijo al público que se sentía muy mal y esto hicieron por ella..

Belinda estuvo a punto de desmayarse. La décima edición del ‘Machaca Fest’ fue enmarcada por la ardiente temperatura que se dejó sentir en el Parque Fundidora de Monterrey y por el “girl power” que le inyectaron Belinda y Paulina Rubio. Bajo los intensos rayos del sol, dio inicio el desfile de bandas por los cuatro escenarios desde las 13:00 horas, mientras los asistentes llegaban con ganas de divertirse.

La cantante Belinda apareció causando la euforia entre todos los espectadores, pero las cosas no salieron del todo bien para la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’. Pues luego de haber dicho en pleno escenario que se encontraba sin dormir, y con el calor de Nuevo León a todo lo que da, la cantante casi cae desmayada.

Casi se desmaya en escenario de Machaca

A través de un video difundido por Chamonic, se puede ver como Belinda intenta mantenerse firme sin caerse, pues admitió a sus seguidores que se estaba sintiendo muy mal y que sentía que se iba a desmayar. “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, asi que hasta no desmayarme, no me voy a ir, no se asusten”. Dijo Belinda tratando de mantener la calma.

“Así que si me hacen un favor, y cantan ésta canción por mi y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”. La cantante procedió a sentarse en el escenario para posteriormente explicarle a sus fanáticos los motivos por los cuales no se sentía en condiciones de continuar cantando. Archivado como: Belinda estuvo a punto de desmayarse