Muere guitarrista Manny Charlton. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo, pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula, ahora despiden a un legendario músico e integrante de exitosa banda.

Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso guitarrista, fue mediante el portal de Efe Eme que se ha difundido el lamentable hecho que ha paralizado las redes.

Muere el legendario guitarrista Manny Charlton

De acuerdo a lo reseñado por el medio previamente citado, el famoso guitarrista perdió la vida el pasado 5 de julio a la edad de 80 años. Manuel mejor conocido como ‘Manny’ Charlton fue uno de los músicos que formó parte del Hard Rock desde 1968 hasta 1990 dejando un gran legado en la música.

Manny Charlton nació en 1941, en la localidad de La Línea de la Concepción. Cuando era un niño de apenas 2 años, emigró desde España junto a su familia a la localidad escocesa de Dunfermline. El famoso guitarrista tocó en diversas agrupaciones entre ellas ‘Mark 5’, ‘Red Hawks’ y ‘The Shadettes’. Archivado como: Muere guitarrista Manny Charlton.