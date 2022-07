En el programa se le preguntó el motivo de su divorcio, “Él me lo pidió, no es fácil llevar una enfermedad. Me dijo que quería el divorcio, que sentía que no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás, que sentía que el cáncer era culpa mía que ya había hablado con mis hijos, agarró sus cosas y se fue. Sentí que iba a morir. Lloraba noches enteras porque no quería decirle a nadie”, señaló Ingrid Coronado. Archivado como: Fernando del Solar enfermedad.

Resurge entrevista de la expareja del conductor en donde rompió el silencio

“Me estaban culpando de algo que no hice, desde el ser señalada por haber abandonado al enfermo y yo no abandoné a nadie, yo estuve ahí cada minuto. De hecho, en ese momento yo no dije nada porque lo que quería era rescatar mi matrimonio, porque si de momento salgo y digo: ‘no fui yo, fue él’ mis posibilidades se van para abajo porque evidentemente ese no sería un movimiento para arreglar las cosas con él”, señaló la exconductora de ‘Venga La Alegría’.

Pero eso no fue todo lo que la expareja de Fernando del Solar vivió en esos momentos, pues la familia del actor la llegó a correr, “La escena que me encontré en el hospital fue muy complicada porque ya los papás habían tomado el control yo fui y hablé con él pero prácticamente todos me corrieron. Me dijeron que yo no debería de estar ahí”. Archivado como: Fernando del Solar enfermedad.