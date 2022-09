Bárbara Torres habla sobre la salud de Eugenio Derbez (VIDEO)

La actriz argentina revela cómo se encuentra Eugenio Derbez

¿Está mal de salud?

José Eduardo admite que han estado ocultando cosas…

Bárbara Torres salud Eugenio Derbez. Amiga íntima del actor mexicano y también compañera en ‘La Familia P.Luche’, Bárbara Torres interpretó por muchos años a Excelsa, la sirvienta de la familia, quien es reconocida por su auténtica frase ‘Yo solo soy la sirvienta’, fue vista en el estreno de la nueva obra llamada ‘El Guajolote Salvaje’.

Varias personalidades de la televisión mexicana así como amigos íntimos de Eugenio Derbez fueron vistos en dicho estreno, y Bárbara como algunos otros se pronunciaron sobre la salud del actor mexicano, pero dejó sorprendidos a muchos lo que reveló sobre su amigo ‘Ludovico Peluche’, esto fue a través del programa ‘Sale el Sol’.

Bárbara Torres salud Eugenio Derbez: Asegura que no está bien de salud

La actriz de nacionalidad argentina habló con la prensa, revelando detalles sobre la salud de Eugenio Derbez, pero impactaron mucho sus declaraciones, debido a que a diferencia de lo que los demás han estado diciendo, ella aseguró que el actor no se encuentra nada bien.

“Se lo que sabemos todos, no puedo decir más porque no se más de lo que se ha sabido. Le he mandado mensajitos pero como está mal, pues casi no agarra su celular”, comenzó diciendo la actriz que interpretó a Excelsa en ‘La Familia P.Luche’ por varios años (VER VIDEO AQUÍ) Archivado como: Bárbara Torres salud Eugenio Derbez