Mediante la predicción, lo que se temía sucedió: la carta de la muerte le salió al comediante mexicano: “El que le anda rondando la brujería es a Eugenio Derbez… Eugenio trae la carta de la muerte detrás de él, tiene que cuidarse… esas energías del tren maya por andar dando opiniones donde no debía le tupieron…”, comenzó.

Aunque eso del hombro es mera especulación, pues Alessandra Rosaldo no confirmó en sí qué sucedió con el comediante mexicano, pues hasta se llegó a especular que era más grave de lo que aparentaba y en vez de caída habría sufrido un infarto lo que tampoco estuvo confirmado y eso sí fue desmentido.

El ‘mal de ojo’ le pega a Eugenio Derbez

Aparentemente no sólo se verá amenazada su salud, sino también su matrimonio, por lo que Eugenio Derbez tiene que cuidarse y eso fue lo que continuó diciendo Mhoni Vidente: “Recuerden que el mal de ojo, las envidias existen, a veces cuando uno es tan buena persona te atacan por eso hay que protegerse con agua bendita, prender una veladora, ponerse un listón rojo, todo eso…”, manifestó.

Y es que el 2022 ha sido un subir y bajar para Eugenio Derbez cuya película en que participó, ‘Coda’, fue ganadora del Oscar este año, pero nadie esperaba que lo cerrara con un accidente: “Cuando lo operan… todo mundo estaba pensando que fue un infarto, no, fue lo del hombro y tanta brujería que le han hecho y tanta energía negativa que trae y se me hace raro que Alessandra no estuviera en el momento de la operación, estaba cantando con Sentidos Opuestos y cuando uno quiere a alguien se hacen pequeñas las horas para llegar hasta donde está él recién operado…”, aseguró.