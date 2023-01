Salen a la luz inesperados detalles

¿Qué encontraron en la autopsia de Whitney Houston?

Aseguran se encontraba en lamentables condiciones

Fue en 2012 cuando el mundo del entretenimiento y la música en el mundo se embargo de luto tras conocer la trágica muerte de la querida intérprete. Resurgen ‘escalofriantes’ detalles que encontraron en la autopsia de Whitney Houston.

Con tan sólo 48 años de edad, la considerada leyenda de la música fue encontrada sin vida el 11 de febrero de 2012 en la ciudad de Beverly Hills, California, Estados Unidos. Según ABC, la causa oficial de su muerte fue ahogamiento accidental; aunque la investigación reveló ‘escalofriantes’ detalles detrás.

Resurgen ‘escalofriantes’ detalles que encontraron en la autopsia de Whitney Houston

El portal informativo Clarín destaca que serían los años de abuso de sustancias adictivas los que causaron estragos en la apariencia de la intérprete y, en el momento de su muerte en 2012, su cuerpo estaba lleno de cicatrices y lesiones.

Sin embargo, muy pocos sabrían con exactitud cuáles fueron los ‘inimaginables’ hallazgos que equipo forense y médicos reportaron tras hacer la autopsia de ley a la cantante de exitosos temas como: “I Will Always Love You”, “I have Nothig” y “I’m Every Woman”, por destacar algunos.