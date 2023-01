La canción que Shakira le ‘dedicó’ a Piqué sigue dando de qué hablar

El actor y cantante Jencarlos Canela dice que le descubrió ‘contradicciones’ a este tema musical

“¿Alguien le pidió su opinión?”, pregunta un usuario

“Por cierto, ¿y él quién es?”. A unos cuantos días de que saliera a la luz la canción que Shakira le dedicó a su ex, y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, este tema musical sigue dando de qué hablar, y ahora le tocó el turno de dar su opinión al actor y también cantante Jencarlos Canela, quien dice que le descubrió ‘contradicciones’ a este tema musical.

De acuerdo con información de People en español, el artista, quien tuvo una relación con la actriz y conductora venezolana Gaby Espino, con quien tuvo un hijo, usó sus historias de Instagram para expresar su punto de vista sobre esta canción que hasta el momento está cerca de llegar, en YouTube, a las 130 millones de vistas y lo que le falta. Mucha atención…

La canción de Shakira le gustó mucho a Jencarlos Canela, pero…

“La canción me gustó mucho. Shakira es una gran artista y Bizarrap es un capo. El arte es un tema aparte. El asunto es que hay niños de por medio. Si Gaby Espino y yo publicamos las tiraderas que nos hemos dicho entre nosotros, la tiradera de Shakira sería un chiste”, dijo el actor Jencarlos Canela, quien tiene un hijo con la actriz de nombre Nickolas.

“Con o sin niños no es la manera más saludable de lidiar con tu dolor, pero cuando hay niños de por medio pensar que esto no les va a hacer daño es ser ignorante. Ahora, ser padre o madre no es sinónimo de ser perfectos. Todos somos humanos y cometemos errores y algo me dice que Shakira en un futuro y desde un lugar distinto cuando ya haya sanado, se va a sentar con sus hijos y explicarles que no fue la mejor manera de enfrentar la situación y aprenderán de esa lección”.