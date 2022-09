Una araña fue vista arrastrándose sobre el ataúd de la reina Isabel II en el funeral

El ataúd de la monarca se encontraba en la Abadía de Westminster

Después del funeral, el ataúd de la reina descansará en el Castillo de Windsor

El funeral de la reina Isabel II está en marcha en la Abadía de Westminster, donde se reunieron 2.000 dolientes para despedir al monarca con el reinado más antiguo de Gran Bretaña, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

El ataúd de la reina se encuentraba en el centro de la abadía después de ser transportado el lunes por los portadores del féretro y acompañado por su hijo, el rey Carlos III, y otros miembros de la familia real. Incluían al príncipe William, su esposa Kate y sus dos hijos mayores, George, de 9 años y Charlotte, de 7. El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, también caminaron detrás del ataúd.

Captan horrorosa aparición sobre el ataúd de la reina Isabel II

Mientras el ataúd de la reina Isabel II era llevado en procesión por la abadía, apareció una pequeña araña en la tarjeta blanca que acompañaba la corona que envió el Rey Carlos para la monarca inglesa. La carta escrita por el nuevo rey será enterrada con la reina Isabel. La nota decía “En memoria amorosa y devota. Carlos R.”, de acuerdo con The Telegraph.

“Durante todo el funeral de la Reina, no dejo de pensar en la araña que vi en sus flores y ¿dónde diablos está ahora? Si no me atraparía recogiéndola, me iría de allí”, escribió un cibernauta en redes sociales. “¿Alguien acaba de ver la araña en el ataúd de la reina?”; “Hay una araña cruzando la tarjeta en el ataúd de la reina”, fueron otros de los comentarios. Para ver el video de la araña hag click AQUÍ.