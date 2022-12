DJ Stephen “tWitch” Boss y su familia con Allison Holker

Allison Holker es una bailarina de cine y televisión que también se desempeña como coreógrafa. La pareja se conoció en el año de 2006 en una fiesta organizada por Ivan Koumaev, participante de “So You Think Yo Can Dance?”.

Junto a Allison Holker, el famoso DJ tuvo dos hijos: Maddox, de seis años y Zaia, de apenas tres años, además de Weslie de 14 años, quien solo es hija de Allison de una relación previa, pero Stephen no dudó en criar como suya.