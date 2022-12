Muere Stephen “tWitch” Boss a los 40 años de edad

Jennifer López se muestra dolida por la noticia

“Mi corazón se rompe”

Jennifer López luto tWitch. Este miércoles, la música se ha vestido de luto, por la sensible muerte del reconocido y amado Stephen “tWitch” Boss, quien era el DJ de baile de “The Ellen DeGeneres Show” y ex concursante de “So You Think You Can Dance”. Cabe recordar que el artista falleció a la edad de 40 años de edad.

Fue este miércoles 14 de diciembre, cuando se dió a conocer la noticia del fallecimiento del DJ, la encargada de informar a los medios fue su esposa Allison Holker Boss, el cual dejó un mensaje emotivo sobre la muerte de su marido: “Es con el más profundo de los corazones que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó”, comienza diciendo, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Jennifer López de luto por la muerte de Stephen tWitch

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”. Su declaración no incluyó detalles sobre la causa de su muerte.

Cabe recordar que tWitch comenzó su mandato en “The Ellen Show” en 2014 y luego fue ascendido a coproductor ejecutivo en el año del 2020. Ante la sensible muerte de Stephen “tWitch” Boss, varias celebridades expresaron su sentir y enviaron sus condolencias en redes sociales.