Salen a la luz grabaciones contra Ovidio Guzmán

La próxima audiencia de Ovidio Guzmán ha sido programada para el lunes 17 de junio del presente año, pero se conoce que las pruebas contra el hijo del narcotraficante no se darán a conocer.

¿Qué seguirá con ‘El Chapito’?

En un desarrollo relevante aseguraron que podría haber una posibilidad de que Ovidio Guzmán coopere con las autoridades.

Aunque el experto en seguridad Guillermo Alberto Hidalgo reveló en una entrevista con El Universal que Guzmán podría optar por no delatar a sus familiares.

Este aspecto añade un elemento adicional de incertidumbre y especulación sobre el rumbo que tomará el caso en los próximos meses.

«Lo primero que hay que decir es que Ovidio no va a delatar a su tío Aureliano Guzmán, alias El Guano, porque, aunque no se llevan bien y más bien son enemigos, no dejan de ser familia», aseguró Hidalgo.