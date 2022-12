El ex galán de telenovelas quien, cabe resaltar disfrutó bastante de su juventud a lado de mujeres hermosas, ahora ha arrematado en contra de su ex esposa por supuestamente proveerle a sus hijos drogas para su consumo. Y es que el actor se le ve bastante deteriorado en el último video.

Revela ‘secreto’ de su ex esposa: “Les proporciona droga”

Asimismo, el galán de las telenovelas y protagonista de más de 70 files, dio a conocer una información bastante fuerte, en donde declaró que su ex esposa, estaría perjudicando a sus hijos que tuvo con él, además, aseguró lo peor sobre ella, pues tiene que ver con sustancias ilícitas.

“Están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi familia actual. Soy un hombre que siempre he hablado con la verdad, a mi nadie me tiene que proporcionar droga y Andrés López Portillo mucho menos, pues él no anda en eso. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Esa es la verdad y no hay más vuelta que darle“, dijo el actor a la cámara. Archivado como: Andrés García acusa a su exesposa