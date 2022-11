Luego de que Andrés García diera unas polémicas palabras sobre su hijo Leonardo en donde, arremetió contra él diciendo que nunca había sido un ‘apoyo’, el actor reapareció días después para contar cómo es que se encuentra de salud, pues a éste no se le había visto muy bien.

Siente que la voz se le destruyó

El actor de 81 años declaró que no podía hablar bien luego de pasar por una neumonía bastante severa. “No muy cómodo porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día y me dio una neumonía, entonces la voz la tengo así como ves, pero hacemos lo que se pueda”, dijo.

Como es de esperarse, y lo menciona cada vez que puede, el actor dijo que se encontraba en los cuidados de su esposa Margarita Potrillo en su casa en Acapulco, Guerrero, pues incluso bromeó diciendo que le tiene que hacer caso porque ella es la ‘domadora’. “Yo quisiera creer que estoy mejor día con día, me molesta mucho no poder hablar. Yo estoy pensando a ver a un doctor de la garganta, para ver cómo arreglo el poder hablar mejor… Espero que la voz se componga, voy a hacer unas gárgaras ahora para ver si me ayudan”, indicó Infobae. Archivado como: Andrés García reaparece con la voz irreconocible