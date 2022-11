Debido a esta situación, la propia Margarita Portillo, no se quedaría callada y en una entrevista para el programa de Ventaneando, la esposa del actor llamó mentiroso al mismo Leonardo. En ese momento, ella mencionó que todo lo que había dicho el hijo del dominicano no era cierto y comenzó a sacarle sus ‘trapitos al sol’.

A través de la cuenta de Instagram de Leonardo García, compartió un comunicado en donde daba a conocer el estado de salud de su papá, quien se encontraba en cama y conectado a un oxígeno. Sin embargo, mencionó que la esposa de Andrés no lo estaba cuidando como debía y que de igual manera no les permitía ver a su padre.

“No te metas con mi familia”

Pero eso no fue todo, ya que el actor dominicano de 81 años de edad, continúo atacando a Leonardo, mientras le sostenían un teléfono celular, grabando lo que estaba diciendo. Se puede escuchar a Andrés acusando a Leonardo de no ayudarlo y solamente estar molestando a su familia. “Leonardo, ya cállate la put… boca y deja de hablar pendej… y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”, continúo.

“Estas deben ser pendej…. que tu mamá te mete en la cabeza. Un consejo: Deja de ching.., no te metas con mi familia. Tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que deja de ching.. y de hablar. Búscate otra familia por otro lado. Tú ya no eres mi familia, dices puras pendej….. Vergüenza me das, ahí nos vemos, chin.. tu madre”, fueron las palabras del protagonista de “Mujeres Engañadas”. Archivado como: Andrés García arremete hijo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .