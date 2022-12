Le dejan condolencias a familia de Andrés Tirado en su última fotografía

Los comentarios de la gente aparecieron ante el desgarrador final del joven de 27 años: “Durante el día compartiendo posts para que aparecieras, y lo hiciste pero no de la forma en la que todos se esperaban, mucha luz, paz y sobre todo fuerza para tus familiares”, “No hay palabras para describir la tristeza y la rabia. Mucha luz en tu camino”, “Qué triste, que dolor, que impotencia. Con el corazón con tu familia. Hasta Cuando dejara de ser esto tan cotidiano”.

Más personas dejaron sus comentarios devastadores: “Andresitoo, me voy enterando!! Solo me queda un recuerdo de aquella vez que nos toco trabajar juntos en cdmx, recuerdo que ese abril del 2018 no quise regresarme a Monterrey. A las tercer semana supimos que nuestro amigo Kayden se había suicidado, juntos lloramos por videollamada y nos dimos un abrazo a distancia. Ahora me toca llorar en silencio por esta noticia”, “Descansa en Paz…no me cabe en la cabeza como puede seguir sucediendo esto”, “Envío a tu alma mucha paz, tranquilidad y consuelo esperando que te ayuden a trascender en calma dejando atrás las atrocidades de este mundo. Lo siento”.