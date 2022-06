Para entrar en contexto recordemos que fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like , en donde comenzó a circular el video en el que rescataron el fragmento en donde la intérprete de ‘Luna’ se logró ver totalmente confundida luego de que le preguntaran sobre una colaboración con Yailin la más viral. Archivado como: Ana Gabriel pide disculpas.

“Primero mostrar mis respetos para la cantante Yailin que dije que no la conocía y era verdad, ahora sí la conozco… También presentar mis respetos para su familia la cual me imagino que debió de haber sentido un poquito de tristeza por mi comentario”, argumentó Ana Gabriel ante la respuesta que dio en su live. Archivado como: Ana Gabriel pide disculpas.

“Es una verdad que yo no conocía a Yailin”

“Es una verdad que yo no conocía a Yailin… La tercera para sus fans para su público ese que le apoya y que me imagino que han de estar muy tristes por mi comentario, porque yo no negué a nadie simplemente dije que no le conocía”, añadió a sus declaraciones la ‘Diva de América’.

“Pero otra para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana… Así es que Yailin te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones y que tu carrera sea siempre un éxito”, es como concluyó Ana Gabriel sus disculpas luego de mencionar que no conocía a Yailin la más viral. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.