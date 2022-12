Por varias semanas, la actriz y cantante ha estado promocionando unos productos para bajar de peso, sin embargo ese proyecto no se compara con el nuevo lanzamiento que hizo recién, que hasta tuvo que presumir nueva figura, nuevo corte de cabello y dejar a todos azorados con su nueva imagen ¿irreconocible?

Alicia Machado va a cerrar el 2022 con un gran proyecto que le ilusiona de sobremanera y que dejó a sus seguidores con la boca abierta por cómo se ve la venezolana con un nuevo look en el que se atrevió a todo: se cortó el cabello, se lo pintó de un tono más oscuro y por si fuera poco, dejó destapados sus encantos delanteros con un escote de infarto.

Con la fragancia en mano, sonriendo y acercándose a la cámara apretando sus encantos frontales para provocar más deseo en sus seguidores, Alicia Machado recibió cientos de comentarios de sus fanáticos quienes no podían creer que se atreviera a aparecer así luego de meses con su look habitual.

Entallada en un vestidito rosa, luciendo más sexy que nunca, Alicia Machado escribió en su página de Instagram: “Exquisita y femenina, muy auténtica y sensual ! Así es mi Exclusiva Fragancia #Alicia By @ [email protected] Simplemente #Alicia by #aliciamachadomissuniverse El regalo perfecto para estas navidades”, describió en el video.

Las opiniones fueron distintas en cuanto a la preferencia por el look de Alicia Machado: “Ese corte te hace ver mayor”, “Otra artista que saca sus perfumes?!”, “El pelo corto te queda espectacular”, “Te pareces a Sofía Loren”, “Tu estás definitivamente a otro nivel o sea lo extremadamente espectacular que te ves”, “Bella! Pero me gusta más tu cabello rubio”, “Divina!! Amo tu nuevo look”, “Te haces ver más grande”.

Ante el radical cambio, rápidamente, los comentarios de la gente en el video aparecieron: “Pregunta seria: ¿el perfume viene con la modelo sexy?”, “Muy muy delicioso A mi me encantan súper recomendado tiene una fijación uff ese look esta de Perris Fashion”, “Muy hermosa Alicia. El vestido el corte de cabello, elegancia total. Bendiciones”, “Alicia porque te cortaste el cabello”, “Te queda genial ese look”.

Había pasado malos momentos y lloraba

Hace unos días, medios como ‘El Diario de NY‘, ‘Yahoo‘ y ‘Debate‘ reportaron que Alicia Machado estaba sufriendo por una situación bastante fuerte, pues en una publicación de su Instagram confesó: “He llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada. Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos, esta señora que Dios la bendiga y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida”, refiriéndose a la ganadora del Grammy a sus 95 años, la cantante Ángela Álvarez.

Utilizando el ejemplo de la señora que a su edad ganó el premio a ‘La Artista Revelación’, la ex Miss Universo comentó: “Gracias Dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza! De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita Mi amada e inolvidable abuela, Alicia”, manifestó la actriz. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALICIA MACHADO LUCIENDO IRRECONOCIBLE.