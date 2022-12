La polémica conductora apareció haciendo lo impensable

La controversia en la que se acaba de meter la ‘chaparrita consentida’

¡Adamari levanta sospechas sobre posible ‘interés’ en hombres jóvenes!

Adamari López apareció besando a un hombre. Tras el rompimiento de la presentadora de ‘Hoy Día’ con Toni Costa, no se le ha sabido de ningún romance, sin embargo, parece que Adamari López está en ‘sus últimas’ en cuestiones de soltería, ¡pues ahora ha aparecido de la manera más inimaginable posible!

A la chaparrita consentida de Telemundo sí que le gusta entrar en controversias, pues a tan solo unos días de que declarara que está ‘interesada’ en hombres menores que ella, ahora ha decidido hacer lo que nadie se imaginaba, y además ha levantado una gran ola de sospechas.

Adamari López apareció besando a un hombre: ¿Está interesada en hombres jóvenes?

Hace unos días, la ex de Toni Costa publicaría un video en su cuenta de Instagram en donde hizo un ‘chiste’ con respecto a su ‘interés’ en hombres más jóvenes que ella: “Mi psicólogo me recomendó me recomendó que para liberar el estrés, me buscara un joven”, dice la conductora del programa ‘Hoy Día’.

Sin embargo, luego de estas declaraciones, se puede escuchar una voz de fondo que le dice: ¡Un ‘hobbie’!, mientras que Adamari hace cara de confusión. Y es que es bastante común ver a la también actriz haciendo chistes en forma de reels de Instagram, lo cual, le ha atraído bastante público día con día. Archivado como: Adamari López apareció besando a un hombre