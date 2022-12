En el clip compartido en su cuenta de Instagram , El Piolín aparece con un rostro triste y vistiendo los colores de México, lo que más sorprendió fue que estaba al borde del llanto, sin embargo no todo fue como parecía. Ya que el locutor hispano explica las razones por la cual estaba llorando.

“No decías que sería campeones del mundo”

Siendo así el motivo por el cual estaba llorando, el locutor se encontraba cortando una cebolla para su cena de esta noche, inmediatamente los usuarios reaccionaron ante este video. “Payaso yo si estoy llorando de tristeza”, dijo un internauta mencionado que está triste por el resultado de México en el Mundial.

“Jugamos como nunca y perdemos como siempre”, “¿Por que triste? si gano México pero, el boleto a la casa”, “para que te haces piolín no tenían equipo. Corran al Tata”, “No decías que sería campeones del mundo”, “Ánimo hermoso, así es, mi hijo se puso triste, pero no pasa nada, no le ponen ganas, para que sufrir”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Piolín llorando Selección Mexicana. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .