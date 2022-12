La actriz estuvo muy contenta con su regalo

Mediante un video en vivo mostró lo que le dieron su hijo y esposo

Fanáticos muy felices por ella La actriz mexicano Alejandra Espinoza triunfó con la telenovela “Corazón Guerrerero”, por lo cual ganó un gran número de seguidores. Espinoza se hizo muy apegada con los internautas que siempre están pendientes de ella y por eso no duda en contarles lo que pasa en su día a día. Pasada las fechas de navidad, la actriz ha presumido el gran regalo que le dieron su esposo e hijo. Alejandra no pudo esconder la gran felicidad que sintió al ver los obsequios que le dieron y por eso no dudo en compartir el momento con los más de 3 millones de seguidores que tiene en Instagram. Cuenta su más grande pasión Por medio de un video que subió a su cuenta personal de Facebook compartió que tiene una gran pasión por los maratones de carreras y su hermoso regalo de navidad estuvo ligado a eso:”Pues les iba a decir cuál había sido mi regalo esta Navidad. El regalo que me dieron Anibal y Mateo que me tiene muy emocionado y muy ilusionada. “Pero voy a explicar, si no lo saben a mí me fascina correr desde siempre. Desde que estaba chiquita, desde que estaba en primaria siempre estuve en competencias en la primaria cuando vivía en Tijuana. Mi papá siempre me llevaba a competir, siempre he tenido como una pasión por correr.”

Correr se volvió un habito "Hace 3 años y medio más o menos así que lo agarre como ya un hábito salir a correr todos los días. Me he inscrito a diferentes maratones de hecho ahora me inscribí al maratón de Arizona que es el 7 de enero porque ese califica para el maratón de Boston que es como que uno de mis sueños, es una de las cosas que quiero hacer." Sin más, decidió mostrar el regalo que le dio su hijo: "Les voy mostrar ahora mismo el primer regalo que abrí que fueron unos shorts, me dice mateo 'si para tu maratón, mamá. Para que te los pongas'". La cara de la actriz era una de felicidad.

Alejandro Espinoza presume regalo: Ella misma se dio un regalo "Cuando abro después mi otro regalo que me dan", la actriz mostró unos tenis blancos con detalles rosas y azules. "Me voy a ver muy linda, me encanta, me encanta, me encanta." De nueva cuenta Alejandra desprendía una gran felicidad en el video que subió a Facebook. Pero eso no fue todo, pues la mexicana tenía un regalo para ella misma que, por sus propias palabras, estaba cumpliendo uno de los sueños de su vida. Algo por lo cual había estado dando todo se si misma.

Alejandro Espinoza presume regalo: Irá a Paris "Pero lo mejor de este regalo es que me dieron un certificado para el maratón de París. Que me tiene demasiado contenta obviamente ya no voy a hacer el maratón de Arizona", comentó Alejandra mostrando el certificado de el próximo maratón que correrá en Paris. "Tu emoción contagia!!! A correr en este 2023", le ha comentado una seguidora. "Felicidades por todos tus proyectos y logros", "Muchas felicidades los esfuerzos y perseverancia". VER VIDEO COMPLETO DE ALEJANDRA ESPINOZA PRESUMIENDO SUS REGALOS DE NAVIDAD AQUÍ.

