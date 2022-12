Sin embargo, pocos sabían que en la relación entre el venezolano y la mexicana hubo una propuesta de matrimonio, a pesar de de que ambos estaban muy enamorados, Adela rechazó a Fernando. Esto fue revelado por el actor y ahora estrella de Only Fans durante una entrevista.

Su belleza hizo que varias celebridades se interesaran por ella en los años 90 cuando brilló en la televisión mexicana, sin embargo no fue hasta el año de 1997 cuando conoció a Fernando Carrillo durante la filmación de la novela Si tu supieras… María Isabel. Fue en ese momento cuando ambas celebridades se enamoraron.

Adela Noriega rechazó compromiso: “Ahí sí perdí la cabeza”

Fernando Carrillo reveló que Adela ha sido la única mujer con la que ha tenido una relación que le ha ofrecido un anillo de compromiso, a pesar de esto fue rechazado. “Fue la única a la que le he dado un anillo de compromiso”, dijo el actor venezolano en una entrevista.

“Ahí sí perdí la cabeza, me enamoré gacho… no era para mí”, relató Fernando ante los medios de comunicación, cabe recordar que en ese momento, recién había salido de un divorcio y el actor quería sentar cabeza con la celebridad mexicana. Un ade las principales razones por la cual Adela rechazó al venezolano fue porque ella no estaba enamorada de él “Ella siempre ha sido muy de su familia”, dijo Carrillo. Archivado como: Adela Noriega rechazó compromiso